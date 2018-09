SC Heerenveen kan ADO Den Haag niet de baas in het Abe Lenstrastadion.

In de eerste helft was Heerenveen absoluut niet de betere ploeg, al kregen de Friezen wel de beste kansen. In de 31ste minuut scoorde Michel Vlap de openingstreffer. Hij schoot de bal in de verre hoek, achter keeper Indy Groothuizen, na een assist van Arber Zeneli. Nog geen vijf minuten eerder was er ook al een grote kans voor Vlap. Hij mikte de bal op de kruising, maar het werd geen doelpunt. Op slag van rust scoorde Tomás Necid van ADO Den Haag de gelijkmaker.

In de tweede helft werd Heerenveen beter. Invaller Pelle van Amersfoort schoot naast, Sherel Floranus kon de bal niet goed aannemen in een 16-metergebied, en Sam Lammers schoot de bal over de goal. In de blessuretijd werd er ook niet meer gescoord in het Abe Lenstrastadion. Zo verliest Heerenveen twee punten tegen ADO Den Haag.