VIDEO: Tweehonderdvijftig schapen lopen kilometerslange tocht door Fryslân

De hoeders lopen met schapen langs dorpen als Beetsterzwaag, Drachten, Oudega en Warten. In ieder dorp organiseren ze een publieksmarkt. Marieke van Schuppen en Diederik Sleurink zijn weidehoeders voor It Fryske Gea. Samen met hun bordercollies lopen ze in acht dagen naar het stadhuis in Leeuwarden, waar burgemeester Ferd Crone hen opwacht.

Kantine

"Het idee is ontstaan in de kantine. Het beroep schaapsherder werd door UNESCO als cultureel erfgoed bestempeld en op de werelderfgoedlijst gezet. In combinatie met Leeuwarden als Culturele Hoofdstad hadden we het idee dat we daar iets mee moesten doen", zegt Sleurink. Zo kwamen ze op het idee om een wandeltocht door Fryslân te maken, met als eindbestemming Leeuwarden.