Harkemase Boys verliest na 2-0 voorsprong van DOVO Veenendaal

Al na een kwartier spelen had Harkemase Boys een voorsprong van 2-0. Beide doelpunten werden gemaakt door Robert Stelpstra, en het scheelde niet veel of het was een hattrick geweest. In de zeventiende minuut vloog zijn schot over de goal heen. Hij had de bal op de arm meegenomen, maar de arbitrage had het niet gezien.

Twee minuten later vond DOVO de aansluiting door een doelpunt van Nanto Wormgoor. Hij stond helemaal vrij bij een corner. En nog voor de rust scoorde Mitchell de Zwart de gelijkmaker voor DOVO. Met 2-2 gingen beide ploegen de kleedkamer in.