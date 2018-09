Zorgen over Friese taal en cultuur bij herdenking Slach bij Warns

Nieuwe Friezen zijn welkom, maar ze moeten niet doen alsof het Fries geen bestaansrecht heeft omdat ze het zelf niet kunnen verstaan.

"Fleurig en Fries"

De organisatie had dorpsbelangen uit de hele provincie uitgenodigd om met een delegatie naar het Klif te komen. Van de dorpsbelangen hadden 79 besturen, die met elkaar meer dan 100 dorpen vertegenwoordigen, een oorkonde getekend. Daar staat in dat de dorpen zich verbonden voelen met de Friese samenleving, en dat ze hun best willen doen om de samenleving "fleurig en Fries" te houden. De oorkonde is aangeboden aan gedeputeerde Johannes Kramer.