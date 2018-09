Parazwemmer Gerrit Dijkstra: "Ik kon mijn spasmen niet onder controle krijgen"

"Het wilde niet", zegt Dijkstra. "De eerste drie, vier kilometer gingen hartstikke goed, maar daarna kreeg ik spasmen in mijn benen. Dat heeft niets met conditie of kracht te maken, want die heb ik wel. Het was de kou. Het water was zo koud, en mijn spasmen kon ik niet onder controle krijgen."

Warme douche

Verder zwemmen is zinloos, besluit Dijkstra. "Het ging echt niet. Ik heb er nu nog steeds last van. Ik ben al onder de warme douche geweest, maar de trillingen heb ik nog steeds in de benen."