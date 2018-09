"Fryslân moet belangrijke speler worden in Nederlandse filmwereld"

Volgens directeur Joris Hoebe van New Noardic Wave is Fryslân heel geschikt voor het maken van films, omdat er een grote verscheidenheid aan natuurgebieden is. Ook de steden zijn volgens Hoebe aantrekkelijk als filmlocatie. "Niet iedereen wil een film maken die zich in Amsterdam afspeelt. Nederland heeft zoveel meer te bieden. En vooral in Friesland zijn er gewoon heel veel verschillende landschappen die het goed doen in een film."