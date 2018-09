Politie pakt verdachten van schietpartij in Leeuwarden

De politie in Leeuwarden heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag na een schietpartij twee Leeuwarders aangehouden. Agenten werden om drie uur op straat aangesproken door een 43-jarige man. Die verklaarde dat hij kort daarvoor op de Willemskade was beschoten. De man werd niet geraakt, maar bij de schietpartij werd wel een ruit van een gebouw kapot geschoten.

Even later kon de politie de twee verdachten aanhouden. Het gaat om Leeuwarders van 26 en 28 jaar. Ze zitten vast voor verder onderzoek. Het vuurwapen werd in de buurt van de schietpartij gevonden en is in beslag genomen.