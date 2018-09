Auto belandt na botsing in water langs Wâldwei

Omstanders haalden de inzittenden uit de auto, die in de sloot lag. Deze twee vrouwen zijn onderzocht door medewerkers van de ambulance. Een van de slachtoffers moest naar het ziekenhuis. De bestuurder van de andere auto is aangehouden.

Omdat mogelijk sprake is van drank of drugs, is er bij de bestuurder een test afgenomen. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Beide auto's moesten worden weggesleept. De Wâldwei in de richting Drachten is een tijd afgesloten geweest.