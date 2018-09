René Hake na eerste verlies: "Dit moet een goede les zijn"

Verschillende zaken gingen vrijdag mis bij de Leeuwarders, vond Hake: "Bij het druk zetten waren we vaak te laat. We hadden twee à drie momenten waaruit we gevaarlijk werden, maar dat is te weinig. En we speelden te vaak de verkeerde kleur aan. Dat kost te veel energie. Dan moet je rustig blijven, maar daarin waren we de eerste helft behoorlijk matig."

Net als vorige week tegen Jong FC Utrecht (0-0) had Cambuur moeite kansen te creëren. Daarover maakt Hake zich nog geen zorgen, wel dat de Leeuwarders niet scoren uit de kansen die er wél waren: "Je moet toeslaan op de momenten die je hebt. De eerste wedstrijden waren we daar goed in, dat was een kwaliteit van ons. De laatste twee wedstrijden is dat niet zo."