Zaalvoetbal: Winst Drachtster Boys, Avanti verliest opnieuw

De zaalvoetbalsters van Drachtster Boys hebben hun eerste overwinning van het eredivisieseizoen geboekt. Tjitske Sikma maakte na een halve minuut in de thuiswedstrijd de 1-0 tegen Exstudiantes uit Zwolle. Daarna kwamen beide ploegen niet meer tot scoren. Avanti uit Stiens verloor voor de tweede week op rij: vrijdag was Drs. Vijfje in Groningen met 3-1 te sterk.