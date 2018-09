Iepenloftspul Earnewâld: de première van Myn Skip

Over skûtsjezeilen raak je niet uitgesproken. En daarom hebben Age Veldboom en Cathrienus Herrema er een iepenloftspul van gemaakt. Beide passies van de mannen komen daarin naar voren: skûtsjes en muziek. Myn Skip is een ode aan het skûtsje, waarin de inwoners van Earnewâld honderd jaar skûtsjehistorie vertalen in verhalen, muziek en dans op het water. Een compilatie van de première van Myn Skip.