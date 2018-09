Cambuur gaat thuis tegen Roda JC voor de eerste keer onderuit

Met name Justin Mathieu kreeg in de eerste helft kansen om Cambuur op voorsprong te zetten. Hij stond na een kwartier voor een bijna lege goal toen hij de bal kreeg van Andrejs Ciganiks, maar hij werkte de bal naast het doel.

Aan de andere kant van het veld moest ook Cambuur-doelman Xavier Mous meerdere keren in actie komen. Eerst op een schot van Engels, daarna toen Paulissen vrij voor hem opdook en later ook nog bij een grote kans van Gnjatic.

Niet Cambuur, maar Roda scoort

Vroeg in de tweede helft had Issa Kallon de 1-0 op de schoen na een knappe pass van Jordy van Deelen. Kallon schoot echter over. Daarna kwam Roda JC wel op voorsprong. Xavier Mous kon het schot van Engels nog keren, maar bij de rebound was Gyliano van Velzen scherper dan Sai van Wermeskerken: 0-1.