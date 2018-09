Dames SC Heerenveen winnen uit bij PEC Zwolle

De eerste kans van de wedstrijd was na vijf minuten voor Tiny Hoekstra. Zwolle-doelvrouw Nienke Olthof kon de openingstreffer nog voorkomen, maar tien minuten later was het toch 0-1. Dayna Schra zette Heerenveen op voorsprong.

Daarna kreeg ook Zwolle kansen, maar Devi Venema hield haar doel schoon.

Al snel 0-2

Vroeg in de tweede helft bouwde Heerenveen de voorsprong uit. Tiny Hoekstra zette voor op Danique Ypema, die voor de 0-2 zorgde.

In het laatste deel van de wedstrijd kwam de overwinning van Heerenveen niet meer in gevaar. Sterker nog, de beste kansen waren voor Heerenveen-spits Fenna Kalma. Zij scoorde niet, maar haar ploeggenoot Tiny Hoekstra maakte er in blessuretijd nog wel 0-3 van.

Heerenveen heeft nu zes punten uit de eerste drie wedstrijden.