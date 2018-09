Noardburgumer valt dorpsgenoot aan: tbs met dwang en zes maanden cel geëist

De Noardburgumer had het al langer op het slachtoffer gemunt. Hij had zich ingebeeld dat de dorpsgenoot een pedofiel was en dat de duivel in hem zat. De man plaatste dreigende en beledigende berichten op Facebook waarbij hij het slachtoffer onder andere vergeleek met Adolf Hitler.

Schizofrenie en andere wanen

De Noardburgumer heeft al langer psychische problemen. Gedragsdeskundigen stelden vast dat hij te maken heeft met schizofrenie en andere soorten wanen. Als gevolg van die wanen is de man aan het gedrag gekomen waarvoor hij vrijdag moest voorkomen.

Volgens deskundigen is de Noardburgumer als gevolg van de 'stoornissen' volledig ontoerekeningsvatbaar. De Officier van Justitie was het daar niet mee eens. Volgens de Officier van Justitie heeft de man zich in die toestand gebracht door zijn medicatie niet te nemen.

Maatschappij beschermen

De Noardburgumer was al langer in beeld bij verscheidene instanties. Maar zodra de verpleging weg viel, stopte hij volgens de Officier ook direct met de medicatie. Dat zou bij de laatste incidenten ook het geval zijn. De Officier is het niet eens met het advies van de deskundigen om de man verplicht een jaar lang in een forensisch psychiatrische inrichting te plaatsen. Zo'n opname biedt volgens de Officier niet genoeg bescherming aan de maatschappij.

Verminderd ontoerekeningsvatbaar

Voorwaardelijke tbs, de 'lichtere' variant van tbs, was voor de Officier ook geen optie. Hij verwacht niet dat de verdachte zich aan de voorwaarden zou houden. Het enige wat overblijft, 'het schrikbeeld van de Noardburgumer', is tbs met dwangverpleging. Dat is ook wat de Officier van Justitie eist. Omdat de verdachte volgens de Officier niet volledig, maar verminderd ontoerekeningsvatbaar is, eist de Officier ook nog zes maanden cel. De uitspraak is over twee weken.