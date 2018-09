Gedenksteen voor asielzoekerscentrum dat al na twee jaar verdwijnt uit Balk

Wethouder Joes Boerland van De Fryske Marren vindt het ook jammer dat het azc al na twee jaar weer verdwijnt. De wethouder zegt 'trots' te zijn op de gastvrijheid die de inwoners van Balk de asielzoekers hebben laten zien, na de incidenten in de beginperiode. Op een integratieavond in cultureel centrum It Haske gingen toen zelfs een paar 'vervelende' bewoners van het azc even met elkaar op de vuist. "Daar hebben we wel even last van gehad ja", zegt ook De Lang. "Maar afgezien van een paar kleine incidenten hebben we eigenlijk een hele goeie tijd gehad hier in Balk."