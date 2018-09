VIDEO: Rixt van der Horst toont gouden medaille

Nog maar een week geleden pakte Rixt van der Horst uit Grou drie gouden medailles op de wereldruiterspelen in het Amerikaanse Tryon. Dat deed ze met het paard Findsley, dat nog maar sinds januari haar vaste paard is. De Nederlandse ploeg heeft zich nu ook direct geplaatst voor de Paralympische Spelen van 2020 in Tokio, maar het is nog niet zeker of Rixt van der Horst dan mee mag doen.