Centrum Drachten beter bereikbaar met herinrichting en vernieuwing

Het heringerichte Splitting en het vernieuwde busstation aan het Van Knobelsdorffplein in Drachten zijn vrijdag feestelijk in gebruik genomen. Meer dan een jaar is er in Drachten gewerkt aan beide projecten. Optimale busverbindingen en een station dat van deze tijd is, zijn voor Drachten van levensbelang omdat een verbinding over het spoor nooit is gerealiseerd.