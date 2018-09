Bulthuis: "Mijn gevoel is veranderd, we zijn weer op de goede weg"

Heerenveen had woensdagavond een verlenging nodig om Katwijk, een ploeg uit de tweede divisie, te verslaan. Voor de Friese club staat zaterdagavond alweer het eredivisieduel tegen ADO Den Haag op het programma. Middenvelder Michel Vlap is niet bang dat de 120 minuten, die Heerenveen in de benen heeft, nog een obstakel wordt tegen ADO. "Wij spelen in eigen huis. Dus als we zorgen dat we het publiek achter ons krijgen, dan kunnen we gewoon gas geven en dan is het geen enkel probleem."