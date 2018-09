Ype Smid benoemd tot erevoorzitter van Cambuur

Smid wordt gezien als de grote regisseur van de redding van de club. Cambuur was in 2010 zo goed als failliet en Smid stak met twee andere investeerders bij elkaar zeven en een halve ton in de club. Omdat de gemeente garant stond voor hetzelfde bedrag, was Cambuur vooralsnog gered.

Twee doelen

In 2011 werd Smid voorzitter van de raad van commissarissen. Dat bleef hij tot februari 2018. Hij had twee doelen voor ogen: Cambuur moest financieel gezond worden en hij wilde ervoor zorgen dat er een nieuw stadion komt. Het is allebei gelukt. "Dat geeft een goed gevoel", zei Smid in maart. De komst van het nieuwe stadion is wel een lang en moeilijk proces. "Ik had gehoopt dat ik als voorzitter het stadion mocht openen. Dat is niet gelukt."

In februari stopte Smid bij Cambuur. Voor de buitenwacht was dat vrij onverwacht, binnen de club minder.