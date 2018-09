Jaar celstraf voor reiki-therapeut die cliënte verkrachtte

De therapeut behandelde de vrouw in december 2016, omdat ze tegen een burn-out aan zat. Hij wilde blokkades in de energiestromen in haar lichaam wegnemen. Daar draait reiki om.

Seksuele handelingen

Bij de behandeling raakte de therapeut de intieme delen van het slachtoffer aan. Daar was de vrouw niet op voorbereid. De verdachte zei dat hij geen seksuele bedoelingen of gevoelens had, maar de rechtbank oordeelde dat het wel om seksuele handelingen ging.

Ernstig misbruik van vertrouwen

De rechtbank zei dat de verdachte de vrouw meerdere keren heeft verkracht en dat hij ernstig misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat de vrouw in hem had gesteld. Daardoor heeft hij haar ernstige psychische problemen bezorgd.

Naast de gevangenisstraf moet de therapeut ook 5.000 euro smartengeld aan het slachtoffer betalen.