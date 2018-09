Bildtse Nijntje-vertaling gepresenteerd zonder de vertalers

Het eerste exemplaar van Nijntje in 't Bildts is vrijdagochtend in St.-Annaparochie uitgereikt aan wethouder Jan Dijkstra van de gemeente Waadhoeke. Nijntje is al in verschillende streektalen vertaald en dat is een succes, want er zijn 300.000 Nijntje-boeken in streektalen verkocht, waaronder in het Fries en het Leeuwarders.