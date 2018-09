Margo Hotrop-Kientz wint 'Stadsfrys' vertaling

"De vertaling van Holtrop-Kientz doet enerzijds recht aan de frivole toon die het origineel heeft, maar neemt er tegelijkertijd ook wat afstand van", zei jurylid Anne Popkema. "Daardoor wordt haar vertaling nergens gortdroog. De vrijheid die ze nam, pakt goed uit. Deze vertaling is eigenlijk een hervertelling."

De vertaling van Holtrop wordt opgenomen in het boek Sprookjes fan Grimm in ut Stadfrys. Hierin staan vijftig sprookjes in zeven Stadsfriese talen. Op 3 november wordt het boek aangeboden aan Commissaris van de Koning Arno Brok.