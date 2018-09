Staatssecretaris wil onderzoek naar vertragingen veerboot Ameland

De betrouwbaarheid van de vaarverbinding staat onder druk, staat in de brief aan de Kamer. Een onafhankelijk onderzoeksbureau zal nu bekijken of en hoe er efficiënter kan worden gebaggerd. Verder wordt bekeken of het laden en lossen in Nes beter en vooral sneller kan.

De resultaten van het onderzoek moeten voor volgend jaar zomer bekend zijn.