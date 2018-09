Eén meldpunt voor verwarde mensen in Fryslân

Burgemeester Crone van Leeuwarden kan zich niet in het landelijk voorstel vinden. Hij wil het provinciaal regelen: "Bij zo'n landelijk nummer wordt toch direct verwezen naar de regio. Dat is dus veel onnodige drukte." Een andere reden is ook dat het niet zo moet zijn, dat mensen de wereld aan verschillende nummers moeten onthouden.

"Kijk, bij nood bel je 112. Dus ook als je een verward persoon iets bedreigends ziet doen. Is die nood er niet, dan kunnen we een andere vorm van hulp bieden", aldus Crone. Er komt dan een auto mei hulpverleners voorrijden in plaats van de politie.

Juist die aanpak die nu al in Fryslân wordt toegepast, werkt volgens Crone. "Onze ervaring nu is dat 60, 70 procent van de mensen thuis geholpen kan worden. Die hoeven dan niet de cel in, zoals tot nu toe vaak gebeurde. Dit is voor iedereen beter en haalt bovendien druk van de schouders van de politiemensen."

Vooralsnog doen vier gemeenten mee aan het experiment. Het is de bedoeling dat dit wordt uitgebreid tot twintig gemeenten.