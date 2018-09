Siart Smit wordt nieuwe directeur Oerol Festival

Smit is nu nog programmadirecteur van Lân fan Taal, een van de grootste projecten van Culturele Hoofdstad 2018. Daarvoor was hij acht jaar zakelijk leider van het Friese theatergezelschap Tryater. Smit werd in het informele circuit genoemd als een van de kandidaten voor de directeursfunctie van schouwburg De Harmonie in Leeuwarden.

Het team van Oerol is blij met de benoeming van Smit. "Met Siart halen we een capabele en enthousiaste directeur in huis met grondige kennis van en liefde voor het festival en het eiland Terschelling. Smit zelf is ook opgetogen: "In mijn hart heb ik altijd al gehoopt ooit voor Oerol te mogen werken. Het vertegenwoordigt alles waar ik van hou."