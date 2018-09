Week van de Eenzaamheid: 'Ik had al drie dagen geen stem meer gehoord'

Wanneer Janny Witzenburg in 1997 haar man verliest aan de ziekte ALS valt ze in een diep gat. "Na een maand of vier zakte ik helemaal weg. Toen heb ik me écht eenzaam gevoeld. Ik had nergens meer zin in." Ook al heeft ze thuis twee pubers die naar de middelbare school gaan, toch ziet Janny het allemaal niet meer zitten. Ze vertelt het echter aan niemand. "Ik heb het heel erg weggestopt."

Na twee jaar breekt de eenzaamheid haar op en wordt ze door de huisarts doorverwezen naar een psycholoog. Langzaamaan pakt ze de draad weer op. Janny start naast haar baan fanatiek met vrijwilligerswerk om het eenzame gevoel tegen te gaan. "Bezig zijn en onder de mensen zijn is voor mij het allerbeste medicijn tegen eenzaamheid."