Noorderbreedte en Patyna brengen expertise over Huntington samen

Ouderenzorgorganisaties Noorderbreedte en Patyna zullen samenwerken op het gebied van zorg voor Huntington-patiënten. Noorderbreedte heeft een polikliniek in Grou en Patyna biedt opvang in Bloemkamp in Bolsward. Beide organisaties zijn al jaren specialist op het gebied van de erfelijke aandoening die de hersenen aantast.