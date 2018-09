De Fryske Marren wil toeristen Lelystad Airport trekken

Als de uitbreiding van vliegveld Lelystad doorgaat, zou het toerisme in De Fryske Marren daar ook van moeten meeprofiteren. Burgemeester en wethouders trekken 25.000 euro uit voor het opstellen van een plan om de gemeente te promoten bij de toeristen die op Lelystad zullen vliegen. Het is een van de 36 zaken waaraan het college 2,5 miljoen euro wil besteden in de zogeheten kadernota. De bespreking daarvan gebeurt op woensdag 17 oktober in een brede raadscommissie.