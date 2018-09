De Vries wil als burgemeester inwoners kansen geven om ambities waar te maken

De Vries was directeur van de Floriade in Almere en daarvoor gedeputeerde voor de PvdA in Fryslân. In die laatste functie was ze een van de belangrijkste mensen achter het binnenhalen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor Leeuwarden. Volgens commissaris van de Koning Arno Brok krijgt Súdwest-Fryslân daarmee en burgemeester met visie. Het was De Vries die ondanks de kritische geluiden heeft doorgezet, zo zei Brok.