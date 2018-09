Centrumcross Surhuisterveen gaat komend jaar niet door

Het probleem is volgens de organisatie dat de veldrijdkalender in de periode tussen de kerstdagen en oud en nieuw zo vol zit. Dat komt door de internationale competities. Wil Surhuisterveen nog een aantrekkelijk deelnemersveld aan de start kunnen zetten, dan zou het een plek moeten krijgen in een van die internationale competities.

Eerder dit jaar heeft Surhuisterveen voor het eerst het Nederlands kampioenschap veldrijden georganiseerd. De winnaars daar waren Mathieu van der Poel en Lucinda Brand. Omdat Surhuisterveen in 2018 het NK had, kwam de Centrumcross dit jaar ook al te vervallen. De laatste editie, in 2017 dus, werd gewonnen door Corné van Kessel en Marianne Vos.

De organisatie heeft bij de KNWU, de wielrenbond, gemeld dat ze graag opnieuw een kampioenschap zoals het NK organiseert.