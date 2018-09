Miljoenensubsidie voor Garyp om eerste aardgasvrije dorp te worden

Wethouder Andries Bouwman is er blij mee: "Garyp kan een voorbeeld worden voor de andere dorpen in onze gemeente, Fryslân en ver daarbuiten. Niet alleen omdat we nu een versnelling in de energietransitie kunnen maken, maar vooral vanwege de actieve betrokkenheid van de inwoners bij het plan." De bewoners hebben een energiecoöperatie opgericht en gezorgd voor een zonnepark met 27.000 zonnepanelen. Dat zonnepark bereikte donderdag de opbrengst dat voor heel 2018 werd verwacht.

De gemeente Tytsjerksteradiel wil in 2040 energieneutraal zijn.