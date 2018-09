VIDEO: Een dag in Fryslân met K-popster Somi Douma

De zeventienjarige K-popster Somi Douma is tijdelijk in Fryslân en natuurlijk kan ze niet teruggaan naar Zuid-Korea zonder te hebben gefierljept. Somi komt uit een sportieve familie met Friese roots, dus het fierljeppen zou natuurlijk geen probleem moeten zijn. Om de Friese ervaring nog vollediger te maken bracht ze ook nog een bezoek aan Scherjon's Klompenmakerij en Museum in Noardburgum. Daar kreeg ze te zien hoe er van een stuk hout een klomp werd gemaakt. Somi was geïnteresseerd in de houten schoenen. Om de interesse te delen met het thuisfront nam de K-popster tassen vol klompen mee voor al haar vrienden in Zuid-Korea.