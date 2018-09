De Omrop Boekehoeke: het verhaal van een schrijver

De stukjes die ze in die tijd schreef zette ze op een blog en op Facebook. Soms met grappige quotes en bijzondere situaties. "Het is een stukje ontspanning voor mij, als ik die stukjes kan schrijven. De inspiratie is er iedere dag, dus ik zou altijd wel wat kunnen schrijven."

Het schrijven liep zo goed dat ze al snel de vraag kreeg wanneer ze het werk in boekvorm zou gaan uitgeven. "Ik hoorde om mij heen dat veel mensen het herkennen. Bijvoorbeeld over kinderen die niet kunnen slapen, die ervaringen komen altijd wel overeen."

'Tweelingdingen' vertelt over hoe mensen omgaan met hun eigen kinderen. Postma probeert met name een positieve aanpak naar voren te brengen in haar boek. "Iedereen kent de driftbuien in de winkel. Maar als je daar net even anders naar kijkt dan zie je al die felle kleuren in de winkel. En dan denk ik dat ieder kind daar wel even aan wil zitten", zo vertelt Postma. "Als je dan twee kinderen hebt , dan moet je een keuze maken achter welk kind je aan gaat." Het is een van de anekdotes die in haar boek naar voren komt.

Eind oktober komt het boek uit. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van 'Tweelingdingen'.