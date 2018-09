Veroordeling voor inbraak in Leeuwarder dierenkliniek

Een man van 22 jaar uit Rotterdam is veroordeeld omdat hij heeft ingebroken bij een kliniek van dierenartsen in Leeuwarden. De rechter legde hem 80 uren werkstraf op en, op advies van de reclassering, veertien dagen voorwaardelijke jeugddetentie.

De man en een vriend hadden in mei van dit jaar een computer gestolen uit de dierenkliniek in de Jelsumerstraat. De eigenaar van de kliniek vond de computer in een tas terug, met een bivakmuts en handschoenen. In een container zaten andere spullen die bij de inbraak waren gebruikt.

Door dna van de mannen op de spullen is de ene man nu veroordeeld.

De zaak van de tweede verdachte, een man van 26 ook uit Rotterdam, kon nog niet behandeld worden door de rechtbank, omdat hij nog in de gevangenis zit.