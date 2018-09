Op negen busstations komen schermen met actuele reisinformatie

Het gaat om de busstations van Heerenveen, het Van Knobelsdorffplein Drachten, Transferium Drachten Oost, Sneek, Bolsward, Dokkum, Lemmer, Oosterwolde en het transferium Veenwouden, dat op dit moment nog in aanbouw is. In deze plaatsen stappen de meeste mensen in en uit, zo blijkt uit de OV-chipkaartgegevens.

Op de grotere busstations komen ook bij de haltes zelf displays te staan. Voor mensen die niet goed kunnen zien, komen er audiozuilen.