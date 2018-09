Het IJsselmeer is veel zouter geworden en een oplossing is nog niet in beeld

Een oplossing voor het probleem is nog niet in beeld, zegt dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân. "Zeker niet. Het is een studieobject voor de komende maanden om te kijken waarom deze verrassing kwam."

"Wij gebruiken het zoete IJsselmeerwater juist om verzilting in ons gebied terug te dringen. Als het IJsselmeerwater zelf al zouter wordt, dan hebben we er niks meer aan. Dus we moeten goed nadenken over het ontstaan van het probleem en de oplossingen." Volgens Van Erkelens zal het vaker gebeuren dat er periodes van droogte zijn en dat er dan minder water in het IJsselmeer is.