Hake twijfelt over opstelling Cambuur

Roda JC is de nummer negen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg heeft vier punten minder dan Cambuur, maar volgens Hake zit er met name in de aanval veel kwaliteit bij de Limburgers. "Roda heeft een behoorlijke ploeg. Voorin zijn ze sterk en ze kunnen daarin veel variatie aanbrengen. Het wordt een van de moeilijkste wedstrijden tot nu toe. Het ligt dicht bij elkaar."

Matthew Steenvoorden is nog niet fit na zijn blessure aan d voet. Jordy van Deelen is wel weer inzetbaar. Hij viel tegen Scheveningen uit met een hoofdblessure. Er zit nog wel een blauwe bult onder zijn oog, maar de rechtsback verwacht dat hij tegen de ploeg uit Kerkrade gewoon weer kan spelen.