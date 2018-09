Fries filmcollectief zoekt acteertalent

Het gaat om een speelfilm van 90 minuten die volgend jaar in de bioscoop zal gaan verschijnen. In de film zijn kleinere filmpjes verwerkt, over het leven van jonge mensen. Jongeren die willen meedoen hoeven geen ervaring te hebben met acteren. De selectiedagen zijn in de herfstvakantie.

De opnames voor de film beginnen in de kerstvakantie. Jongeren die willen meedoen, moeten een kort filmpje van henzelf inzenden. Op de website www.natteharing.nl/casting kunnen ze zich inschrijven.