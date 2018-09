Deltacommissaris Wim Kuijken krijgt erepenning van Wetterskip Fryslân

Het is voor het eerst dat iemand die niet uit Fryslân komt, de penning krijgt. Kuijken krijgt de penning voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor het waterbeheer in Nederland en daarmee het waterbeheer in Fryslân. Dijkgraaf Paul van Erkelens heeft de penning uitgereikt op de IJsselmeertop in Leeuwarden. Wim Kuijken was daar één van de sprekers.