Sportverenigingen Wolvega: er moet een oplossing komen voor de lege kantine van De Steense

Noodmaatregel is niet genoeg

Gebruikers van de sporthal zijn woensdagavond bij elkaar geweest om over de situatie te praten en een plan voor de brief op te stellen. Fokke Kuiper van de volleybalafdeling van sportvereniging De Griffioen kreeg te horen dat er een tijdelijke cateraar in de kantine van De Steense zal komen, tot het einde van het jaar. "Op zich is dat positief, maar het is wel een noodmaatregel."

Het geeft de gebruikers geen garanties dat de kantine altijd open is en dat willen ze juist. "We kunnen het niet verkopen dat mensen geen kopje koffie voor en geen biertje na de wedstrijd kunnen krijgen."