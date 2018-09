Waddenpartij mag meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen Noordoost-Fryslân

Volgens Wim Wildeboer van de Wad'n Partij zou er bij de kiezers verwarring kunnen ontstaan, omdat de Waddenpartij bekend is in heel Fryslân. Daar is de Raad van State het niet mee eens. Die wijst erop dat beide partijen lokaal zijn en dat ze alleen in hun eigen gemeenten meedoen aan de verkiezingen. Bovendien heeft de Wad'n Partij ook nog 'Harlingen' in de naam staan. Dat is onderscheidend genoeg, zo vindt de Raad van State.