Tweede editie van kunstbeurs 'Art Noord' in museum Belvédère

De komende vier dagen is de verkooptentoonstelling opnieuw in museum Belvédère in Heerenveen. De twee grote ruimten van het museum zijn verdeeld onder twintig galerijen en kunsthandels, vooral uit Friesland en de rest van het Noorden. Zij tonen hun collectie om mensen kennis te laten maken met kunst en natuurlijk om hun werk te verkopen. Woensdagavond was de opening van Art Noord. Directeur Han Steenbruggen zei dat Museum Belvédère graag een schakel wil vormen tussen galerijen, museum, kunstenaars en publiek, met als doel de onderlinge band te versterken.