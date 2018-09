Sam Lammers blij na winnende goal: "Als je penalty's krijgt, kan het alle kanten op"

"Het duurde inderdaad lang voor we scoorden.. 117 minuten. We kregen kans op kans, maar hij zal maar eens niet vallen en als je penalty's krijgt, kan het alle kanten op. Ik dacht 'ik doe het even een paar minuten voor tijd', dan kunnen we lekker de bus in. Het ging met kunst- en vliegwerk, maar we zijn door."

Verrassingen

Elk jaar zijn er verrassingen in de KNVB-beker. Zo werd Sparta uitgeschakeld door amateurclub Noordwijk en verloor eredivisieclub NAC van RKC, dat in de eerste divisie speel. Lammers was niet bang dat Heerenveen ook bij dit rijtje zou komen.

"Ik heb eigenlijk geen moment gedacht 'als wij dat maar niet zijn'. We hebben het wel spannend gemaakt, maar ik ben heel blij. Bij penalty's wordt het een loterij en nu hebben we het bij 120 minuten gelaten en gaan we de koker in." De loting voor de derde ronde is donderdagavond.