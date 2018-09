Modelspoormuseum in Sneek moet flink groeien

Van Beek is nu ruim twee jaar directeur van het museum. In die tijd is het aantal bezoekers van 10.000 naar bijna 20.000 per jaar gegroeid. In de nieuwe situatie zou dat aantal nog eens moeten verdubbelen.

"Er zijn op dit moment eigenlijk niet genoeg slechtweer-voorzieningen voor kinderen in Friesland. Het Natuurmuseum in Leeuwarden doet het al jaren goed en ook onze collega's van het Scheepvaartmuseum in Sneek timmeren flink aan de weg. Wij willen hen eigenlijk allebei voorbij en de grootste binnenattractie voor kinderen in Friesland worden."