Provincie gaf ton om koffieproducent in Joure te houden

Volgens De Rouwe had de koffieproducent geld gevraagd voor opleidingen van werknemers. Het bedrijf zit in een reorganisatie en krijgt nieuwe apparatuur. Het geld komt uit het potje 'Wurkje mei Fryslân' (Werken met Fryslân). Volgens De Rouwe is het bedrijf van groot belang voor de provincie. "Ze kunnen zo naar een andere provincie verhuizen, want overal willen ze wel een grote werkgever hebben", aldus De Rouwe.

Naast de provincie heeft ook gemeente De Fryske Marren een ton subsidie gegeven en daarnaast heeft investeringsfonds FB/Oranjewoud een half miljoen euro in het behoud van Douwe Egberts in Joure gestoken.