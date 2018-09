Straf voor Harkieten en inwoner van Augustinusga na ruzie in feesttent

De ruzie had grote gevolgen. Toen een 32-jarige inwoner van Augustinusga een klap uitdeelde, ontstond er een grote vechtpartij. Zes Harkieten zochten de man uit Augustinusga daarna thuis op, waar ze een raam vernielden. De 28-jarige vriendin van de man ging daarna in de auto achter de Harkieten aan. De meningen over of de vrouw de mannen nu wel of niet met opzet aan wilde rijden, zijn verdeeld. De vrouw zegt zelf dat ze slecht zich had door de stenen die de mannen door het raam van haar auto gooiden.

Drie Harkieten kregen woensdagrechter zeventig uren werkstraf opgelegd. Diezelfde straf kregen hun drie vrienden eerder dit jaar ook opgelegd. De man uit Augustinusga kreeg een boete van 250 euro. Zijn vriendin werd vrijgesproken.