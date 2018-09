Sc Heerenveen met de hakken over de sloot door naar tweede ronde KNVB-beker

Sportclub Heerenveen heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB-beker. In Katwijk won de ploeg van trainer Jan Olde Riekerink met 0-1 door een goal van spits Sam Lammers. Die goal viel pas een paar minuten voor het eindfluitsignaal in de tweede verlenging klonk. Katwijk is een amateurvereniging, die in de tweede divisie speelt.