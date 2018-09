Fractievoorzitter OoststellingwerfsBelang stapt op

Door op te stappen, wil Slager de partij ruimte geven om zich op een positieve manier op de toekomst te richten. Slager blijft wel raadslid, omdat hij de mensen die op hem hebben gestemd, wil blijven vertegenwoordigen.

Slager werd ruim twee maanden geleden fractievoorzitter van OoststellingswerfsBelang en was vier jaar raadslid. OoststellingswerfBelang had zeven zetels in de raad en heeft twee wethouders in het college.