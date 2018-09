Grond voor aanpassing Uterwei is niet allemaal aangekocht

De partij wilde opheldering over de berichtgeving van de provincie, waarin verteld werd dat alle benodigde grond al bezit is van de gemeente. Een aantal belanghebbenden gaven aan nog met de provincie in gesprek te zijn en dat riep vragen op. Volgens gedeputeerde Poepjes klopt het dat er momenteel nog gesprekken worden gevoerd. De grond die als eerst nodig is, is al wel aangekocht.

Er zijn nog gesprekken gaande over de tweede fase van de aanpak van de Uterwei. Dat dit langer duurt, is volgens gedeputeerde Poepjes niet raar.