Gedeputeerde Staten wil regeling dorpshuizen moderniseren

Ook andere gebouwen die leegstaan, moeten geschikt worden gemaakt als gemeenschappelijke ontmoetingsplekken. Gedeputeerde Johannes Kramer, die verantwoordelijk is, is het met de plannen eens. Volgens hem moet je soms maatwerk leveren om in een dorp iets van de grond te krijgen bij de realisatie van een gemeenschappelijke ruimte.

Een motie van bijna de hele Staten, waarin uitbreiding van de regeling werd voorgesteld, werd dan ook door Kramer overgenomen.